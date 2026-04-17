La Fiesta del Asado bajo la lupa de la Justicia por presuntas irregularidades en el manejo de dinero

Se secuestraron más de 1.700 documentos. El fiscal jefe Carlos Díaz Mayer confirmó que se trata de una etapa preliminar sin apertura de investigación formal.

Hoy 11:20

La Fiscalía de la Comarca Andina realizó en las últimas horas un procedimiento en la Municipalidad de Cholila para recabar documentación vinculada a una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Fiesta del Asado. Así lo confirmó el Fiscal Jefe, Carlos Díaz Mayer, en declaraciones a Canal 4 Esquel.

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Según explicó el funcionario judicial, no se trató de un allanamiento, sino de una medida administrativa en el marco de las facultades del Ministerio Público Fiscal.

“Es una presentación sin orden judicial, una facultad que tenemos desde la Fiscalía para pedir documentación a organismos públicos relacionada con una investigación”, detalló.

Pedido de documentación y etapa preliminar

El procedimiento tuvo lugar en el área de Hacienda de la Municipalidad de Cholila, donde se solicitó y secuestró material vinculado a las últimas ediciones de la Fiesta del Asado.

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En ese sentido, Díaz Mayer precisó que “fuimos a buscar documentación relacionada con las fiestas del asado de los últimos años, a partir de una denuncia que recibimos”, con el objetivo de corroborar si los hechos denunciados tienen sustento.

Además, indicó que actualmente no hay una investigación formal abierta, sino que se trata de una instancia preliminar.

“No hay apertura de investigación. Se está recabando información para determinar si corresponde avanzar o no”, subrayó.

Qué se investiga

De acuerdo a lo manifestado por el fiscal, la denuncia señala posibles irregularidades en la organización y financiamiento de eventos municipales.

Díaz Mayer también aclaró que los hechos señalados corresponderían a la última gestión municipal y abarcarían el período entre 2022 y 2025.

Asimismo, evitó precisar responsabilidades: “Primero hay que determinar si existió alguna maniobra o conducta reprochable, y recién después ver si hay responsables”.

Más de 1.700 hojas bajo análisis

Como resultado del procedimiento, la Fiscalía incautó una importante cantidad de documentación.

“Tenemos documentación secuestrada que la Policía nos trae en cajas. Son más de 1.700 hojas”, indicó Díaz Mayer, quien anticipó que el material será analizado por el equipo técnico multidisciplinario.

Sobre los plazos, explicó que dependerán del trabajo de los profesionales: “Va a depender de lo que indiquen los contadores. Ellos dirán si hay irregularidades o no”.

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Consultado sobre el origen de la presentación, el fiscal confirmó que se trata de una denuncia que podría ser anónima, aunque remarcó que esto no invalida su tratamiento.

Finalmente, Díaz Mayer señaló que no hubo contacto con el intendente de Cholila en esta etapa, ya que el foco está puesto en el análisis de la documentación recabada.