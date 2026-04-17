Añatuya: identificaron al autor de la amenaza escolar y confirmaron que el arma era de juguete

El procedimiento se realizó este viernes en el barrio Villa Abregú, donde la policía secuestró un arma de plástico vinculada al hecho.

Hoy 11:17

Efectivos de la Comisaría 41, en conjunto con personal de la Departamental 13 de Añatuya, llevaron adelante un allanamiento en un domicilio del barrio Villa Abregú, en el marco de la investigación por la amenaza dirigida a la Escuela Técnica N° 4.

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Durante el operativo, los uniformados lograron identificar al presunto autor del mensaje intimidatorio y secuestrar el objeto que había generado preocupación. Según se informó, se trataba de un arma de fuego de plástico que aparecía en la imagen difundida.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el elemento fue incorporado como evidencia, lo que permitió descartar la existencia de un arma real.

La investigación continúa bajo la órbita de las autoridades judiciales, que buscan esclarecer completamente lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.