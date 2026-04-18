Buscan desesperadamente a “Copito”: denuncian el robo de un cachorro en el barrio General Paz

La familia pide ayuda para encontrar al perro que fue sustraído de la vereda de su casa. Sus hijas, de 7 y 2 años, están devastadas.

Hoy 16:21

Un profundo pedido de ayuda se viraliza en las últimas horas tras la desaparición de “Copito”, un cachorro que fue llevado de la vereda de una vivienda ubicada en el barrio General Paz, en la zona de 1° y Lomas Coloradas, antes de llegar a Antenor.

Según relató su dueña, el hecho ocurrió el viernes 17 de abril alrededor de las 18, cuando el animal fue sustraído sin que pudieran identificar a la persona responsable. “No sé si fueron chicos que salían de la escuela o algún vecino, alguien se lo llevó”, expresó con angustia.

“Copito” no es un perro de raza, sino un cachorro adoptado desde muy pequeño, con el que la familia generó un fuerte vínculo. “Lo criamos desde bebé, dormía en nuestra cama, lo amamos muchísimo”, contó.

La situación golpea especialmente a sus hijas, de 7 y 2 años, quienes atraviesan momentos de tristeza por la ausencia de su mascota. “Mis hijas lo aman, están llorando por él. Solo necesito que me lo devuelvan”, pidió.

La mujer apeló a la solidaridad de la comunidad para poder recuperar a su perro, describiéndolo como un animal muy amigable, dócil y acostumbrado a vivir dentro del hogar.

“Por favor, si alguien lo tiene, que lo cuide y lo devuelva. Él nunca durmió afuera. Solo quien ama a los animales puede entender este dolor”, expresó.