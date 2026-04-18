Javier Milei viaja hacia Israel y se reunirá con Netanyahu en medio del conflicto en Medio Oriente

El Presidente visita el país por tercera vez. La comitiva presidencial partió a las 11 y está integrada por Karina Milei, Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques.

Hoy 17:51

El presidente Javier Milei iniciará este sábado un nuevo viaje oficial a Israel, en el marco de un escenario internacional atravesado por el conflicto bélico en la región. Se trata de su tercera visita al país y estará marcada por una agenda intensa que combina actividades políticas, institucionales y simbólicas.

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La comitiva presidencial partirá a las 11 a bordo del avión ARG01 e incluirá a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los ministros Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques.

El arribo está previsto para el domingo a las 9:30 (hora local) en Jerusalén. Una hora más tarde, el mandatario visitará el Muro de los Lamentos, uno de los lugares más emblemáticos del país y habitual en sus recorridos oficiales.

Entre los puntos centrales de la agenda se destaca la reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu, donde podrían anunciarse acuerdos bilaterales, entre ellos el posible inicio de operaciones de la aerolínea El Al entre ambos países. En paralelo, el canciller argentino mantendrá un encuentro con su par israelí, Gideon Sa"ar.

Durante la noche del domingo, Milei participará de la pregrabación de la ceremonia por el 78.º Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl, donde se realiza el tradicional encendido de antorchas.

El lunes, el jefe de Estado será distinguido con un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Bar-Ilan, donde también brindará una exposición. Ese mismo día, mantendrá una reunión con el presidente Isaac Herzog y visitará la Yeshivá Hebron, donde recibirá un nuevo reconocimiento académico.

Antes de emprender el regreso, Milei tiene previsto reunirse con rabinos y recorrer la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más importantes del cristianismo.

La visita concluirá el lunes por la noche, tras su participación en los actos centrales por la independencia israelí. El regreso a Argentina está previsto para el miércoles por la mañana.

El viaje se desarrolla en un contexto internacional complejo y refleja la intención del Gobierno argentino de profundizar su alineamiento con Israel, fortaleciendo vínculos estratégicos en medio del actual escenario bélico en Medio Oriente.