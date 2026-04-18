Juan Leonardi ganó el Half Triatlón Termas de Río Hondo 2026

El cordobés fue el más rápido en la general en una exigente jornada en el autódromo. También se destacaron la santiagueña Ana Laura Daniele Blondeau y el termense Agustín Cano Carpi.

Hoy 18:59

El autódromo de Autódromo Termas de Río Hondo fue escenario este sábado de una intensa jornada deportiva con la disputa del Half Triatlón 2026, que reunió a 45 atletas de Santiago del Estero y distintas provincias del país.

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El gran protagonista fue el cordobés Juan Leonardi, oriundo de Alta Gracia, quien se quedó con la victoria en la clasificación general de la categoría Half, tras completar una de las pruebas más exigentes del calendario.

En damas, la ganadora fue la santiagueña Ana Laura Daniele Blondeau, mientras que en la categoría Estándar de caballeros se impuso el termense Agustín Cano Carpi.

La competencia contó con participantes de distintas localidades como San Miguel de Tucumán, Aguilares, Concepción, Córdoba capital, Monteros, Villa María, Termas de Río Hondo, Quimilí, Salta y Río Negro, lo que le dio un marcado carácter federal al evento.

Ana Laura Daniele Blondeau

Dos pruebas, distinta exigencia

El certamen se dividió en dos modalidades: Estándar y Half, con diferencias significativas en el nivel de exigencia física.

En la categoría Estándar, los atletas completaron 1.500 metros de natación, luego 40 kilómetros de ciclismo dentro del circuito del autódromo y finalizaron con 10 kilómetros de carrera a pie.

Por su parte, la modalidad Half elevó la dificultad con 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y un cierre con 21 kilómetros de running, todo dentro del circuito termense.

Resultados destacados

Estándar caballeros: Agustín Cano Carpi (Termas de Río Hondo)

Agustín Cano Carpi (Termas de Río Hondo) Half caballeros: Juan Leonardi (Alta Gracia, Córdoba)

Juan Leonardi (Alta Gracia, Córdoba) Estándar damas: Ana Laura Daniele Blondeau (Santiago del Estero)

Con un gran marco y alto nivel competitivo, el Half Triatlón de Termas volvió a consolidarse como uno de los eventos más exigentes y convocantes de la región.