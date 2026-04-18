Tras el temporal, intensificaron la asistencia a familias en Los Juríes

El municipio de Los Juríes, junto a Defensa Civil, desplegó un amplio operativo de asistencia tras las fuertes tormentas que afectaron a la región, alcanzando a más de 120 familias de la zona urbana y parajes rurales.

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Los Juríes

Las tareas se realizaron en el marco de un trabajo conjunto entre las áreas de Acción Social y Defensa Civil, con intervenciones en sectores como los Lotes 41, 42, 53, 5 y 6, además de El Cuadrado y Tomás Young, donde se concentraron los mayores daños.

Los equipos realizaron relevamientos en territorio y distribuyeron elementos de primera necesidad, con el objetivo de dar respuesta a las urgencias generadas por el temporal.

Los Juríes

Desde el área de Defensa Civil se informó que el operativo continúa activo para asistir a las familias afectadas y completar la cobertura en los distintos puntos relevados.

El intendente Javier Carbajal supervisó las tareas y destacó la articulación con el Gobierno provincial para acelerar la llegada de recursos a la zona.