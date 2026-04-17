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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 ABR 2026 | 27º
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En vivo: en Avellaneda, Independiente recibe a Defensa y Justicia en un partido clave por los playoffs

El Rojo y el Halcón están separados por un punto y protagonizarán un cruce determinante pensando en la clasificación.

Hoy 19:00

Independiente recibirá a Defensa y Justicia este sábado desde las 19.30 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Con ambos equipos en zona de pelea, el partido aparece como clave para los playoffs.

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