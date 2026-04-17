Estudiantes venció a Instituto en Córdoba y sacó boleto a octavos de final

El Pincha se impuso por 1-0 como visitante y logró la clasificación a la siguiente fase del Torneo Apertura.

Hoy 19:47

Estudiantes de La Plata dio un paso clave en el Torneo Apertura. Este sábado venció 1-0 a Instituto de Córdoba como visitante y aseguró su clasificación a los octavos de final, a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular.

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El único gol del encuentro lo marcó Brian Aguirre a los seis minutos del segundo tiempo, con un derechazo potente que se metió junto al palo izquierdo del arquero Manuel Roffo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Alexander Medina no solo selló su pase a la próxima instancia, sino que además alcanzó la primera posición de la Zona A con 27 puntos.

El Pincha atraviesa un gran presente: sumó su tercera victoria consecutiva si se tienen en cuenta todas las competencias, consolidando su buen momento futbolístico.

Por su parte, Instituto no logró hacerse fuerte en casa y quedó en la décima posición con 17 unidades, fuera de la zona de clasificación a los playoffs, con pocas fechas por delante para revertir la situación.

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