Murió un empleado rural tras una explosión cuando trabajaba con un tubo GNC

El hecho ocurrió en un establecimiento rural ubicado cerca de la localidad de General Acha, en la provincia de La Pampa.

Hoy 19:01

Un accidente laboral ocurrido este sábado por la mañana en el establecimiento rural San Ernesto, ubicado en el kilómetro 295 de la Ruta Provincial N° 9, próximo a la localidad de General Acha en la provincia de La Pampa, provocó la muertede un empleado del lugar y vecino conocido en la comunidad.

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Miguel Horacio Rivas falleció tras una explosión mientras realizaba tareas de corte sobre un tubo de GNC en el taller del establecimiento. De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, la detonación ocurrió cerca de las 8:40, cuando el trabajador utilizaba una amoladora sobre el cilindro, lo que provocó la explosión inmediata del recipiente.

El encargado del campo, que se encontraba descansando, escuchó la explosión y acudió al taller, donde halló a Rivas tendido en el suelo con lesiones de extrema gravedad, restos de un cilindro destruido y herramientas esparcidas. Personal médico del Hospital Padre Buodo llegó rápidamente al lugar y brindó asistencia, pero alrededor de las 11:30 confirmaron el fallecimiento del trabajador debido a la magnitud de las heridas.

El hecho movilizó a autoridades policiales y judiciales, así como a equipos de la Agencia de Investigaciones Científicas (AIC), que realizaron pericias técnicas sobre los restos del cilindro y la herramienta involucrada. El objetivo central de los peritos es determinar con precisión las causas de la explosión que ocasionó la muerte del trabajador.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó bajo la intervención del fiscal Lucas González, quien coordina la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos. Efectivos de la comisaría de General Acha y la AIC permanecieron en el lugar durante toda la jornada.