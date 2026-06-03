Condenaron a dos hombres a cuatro años de prisión efectiva por vender droga en La Banda

La investigación se inició tras una denuncia anónima que alertó sobre una presunta boca de expendio en el barrio San Juan. Durante los allanamientos se secuestraron cocaína, marihuana, celulares y elementos utilizados para la comercialización.

Hoy 16:00

Dos hombres fueron condenados a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallados responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de una causa impulsada por la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico de La Banda y Robles.

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La sentencia fue homologada por el juez de Control y Garantías, Gino Niccolai, luego de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscal Pilar Gallo y los abogados defensores de los imputados.

Además de la pena privativa de la libertad, el magistrado dispuso la aplicación de una multa económica para ambos condenados y ordenó el decomiso y posterior destrucción de las sustancias ilegales secuestradas durante la investigación.

La causa tuvo su origen en una denuncia anónima que advertía sobre el funcionamiento de una presunta boca de expendio de drogas en una vivienda del barrio San Juan, en la ciudad de La Banda.

A partir de esa información, efectivos de la Policía Federal Argentina llevaron adelante tareas de inteligencia criminal que incluyeron vigilancias encubiertas y seguimientos en la zona. Durante esos procedimientos, los investigadores lograron documentar numerosas maniobras compatibles con la venta de estupefacientes al menudeo, conocidas popularmente como "pasamanos".

Con los elementos probatorios reunidos, la Fiscalía solicitó las órdenes judiciales correspondientes para avanzar con el procedimiento. El operativo se concretó en abril de 2024, cuando los uniformados irrumpieron en el inmueble investigado y lograron desarticular el punto de venta de drogas.

Durante los allanamientos se secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana, una balanza de precisión y teléfonos celulares, elementos que fueron incorporados como prueba en la causa.

Tras analizar las evidencias recolectadas durante la investigación, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado que permitió avanzar con la condena de los acusados, quienes deberán cumplir la pena impuesta en un establecimiento penitenciario.