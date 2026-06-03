Presidente del STJ dialogó con nuevas autoridades del Gremio Judicial

El temario abordado en el encuentro fue amplio y se avanzó en cuestiones inherentes al desenvolvimiento de los recursos humanos de la institución.

Hoy 16:03

El Dr. Federico López Alzogaray, presidente del Superior Tribunal de Justicia recibió, en la mañana de hoy, a integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales de Santiago del Estero (ASEJ).

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En la oportunidad, las partes dialogaron sobre cuestiones vinculadas con el trabajo diario que realiza el personal del Poder Judicial, al tiempo en que coincidieron en la importancia que tienen los recursos humanos en el desenvolvimiento eficiente de la institución.

De hecho, se avanzó en dos temas, que se habían planteado anteriormente en relación a disposiciones del Reglamento Interno, medidas que se implementarán próximamente.

La reunión se desarrolló en un marco ameno y cordial, en que visitantes y la máxima autoridad del Poder Judicial intercambiaron opiniones, que servirán para delinear lineamientos de gestión que fortalezcan el servicio brindado a la sociedad.

Otro aspecto destacado es que el Dr. López Alzogaray sostuvo que queda abierto un canal de diálogo permanente con los representantes gremiales, con la finalidad de abordar temáticas vinculadas con inquietudes de los agentes judiciales de la Provincia.

Cabe apuntar que en representación de la ASEJ, asistieron la secretaria general, Graciela Morales; el secretario gremial, Emilio González; Valeria del Pilar Palacio y Úrsula Vanesa Harón, secretarias de Acción Social y de Relaciones Laborales, respectivamente; la secretaria de Actas, Claudia Jiménez; el secretario de Derechos Humanos, Marcelo Mema y la secretaria de Igualdad de Género, Gabriela Navarrete.

Estuvieron también presentes, en la Sala de Presidencia del Palacio de Tribunales, los vocales titulares y suplentes: Diego Zabaleta, Ramón Díaz, Pablo Melián, Cristina Corbalán, Guillermo Vidarte y Julio Guzmán.

Además, participaron integrantes de la Comisión Revisadora de Cuentas: Diego Villalba, Roxana del Valle Peralta, Mónica Castillo, Walter Díaz y Nora Pachilla.