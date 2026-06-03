Rescataron a dos niños y detuvieron a sus padres por desobedecer una restricción judicial y agredir a una familiar

Los menores habían sido retirados por la fuerza de la vivienda donde permanecían bajo cuidado provisorio. Tras un operativo policial, fueron localizados junto a sus progenitores y puestos nuevamente bajo resguardo.

Hoy 15:39

Dos personas fueron aprehendidas en las últimas horas luego de ser acusadas de incumplir medidas judiciales vigentes, agredir físicamente a una familiar y retirar por la fuerza a dos menores que se encontraban bajo cuidado provisorio.

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La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por una mujer de 36 años, quien tenía a cargo temporalmente a sus sobrinos debido a una situación de vulnerabilidad que atravesaban junto a sus padres.

De acuerdo con la presentación realizada ante las autoridades, el episodio ocurrió cerca de las 18 del martes en una vivienda del barrio Almirante Brown. Allí, la madre de los niños y su pareja habrían ingresado al domicilio pese a las restricciones judiciales existentes, protagonizando un altercado durante el cual la denunciante resultó lesionada.

Tras el incidente, los acusados se retiraron del lugar llevándose a los menores. La mujer fue asistida y posteriormente examinada por el médico de Policía, quien constató lesiones compatibles con una agresión física y estableció un período de curación de tres días.

Ante la gravedad de la situación, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 16 de la Mujer y la Familia desplegaron un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de localizar a los niños y garantizar su integridad.

Horas más tarde, alrededor de las 20, los uniformados ubicaron a los sospechosos en el barrio Juramento, donde lograron poner a resguardo a los dos menores y restablecer las medidas de protección dispuestas para ellos.

Informada sobre el procedimiento, la fiscal de turno ordenó la inmediata aprehensión de ambos involucrados, quienes quedaron alojados en las dependencias correspondientes e imputados por los presuntos delitos de desobediencia judicial y lesiones.

Además, se dio intervención a los organismos competentes en materia de niñez para asegurar la protección integral de los menores y avanzar con las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer completamente lo sucedido.