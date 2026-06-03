Caso ANDIS: empresarios apuntan a una posible manipulación tecnológica de los audios clave de la causa

La defensa de los propietarios de Droguería Suizo Argentina pidió ampliar las pericias sobre las grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Hoy 15:45

La investigación por el presunto entramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo luego de que los propietarios de Droguería Suizo Argentina solicitaran a la Justicia profundizar el análisis técnico de los audios que forman parte del expediente.

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A través de su abogado, Martín Magram, los empresarios Jonathan y Eduardo Kovalivker requirieron que las pericias ordenadas por el juez federal Ariel Lijo no se limiten a verificar la autenticidad de las grabaciones, sino que también determinen si pudieron haber sido alteradas mediante herramientas tecnológicas de última generación.

Como parte de la presentación, la defensa designó como perito de parte a la especialista en informática Cecilia Vera y pidió que el estudio incluya la búsqueda de indicios de clonación de voz, síntesis artificial del habla, manipulaciones profundas de audio (deepfake) y otras técnicas de edición digital que podrían haber modificado el contenido original de los registros.

Además, solicitaron que se analicen aspectos técnicos específicos, entre ellos la cantidad de recompresiones sufridas por los archivos, los sistemas de codificación utilizados, las posibles modificaciones derivadas de exportaciones sucesivas y eventuales inconsistencias entre la metadata y la estructura digital de los audios.

La defensa también pretende que los especialistas reconstruyan el recorrido completo de las grabaciones para detectar cortes, inserciones, superposiciones de capas de audio o alteraciones que puedan comprometer la continuidad lógica y acústica del material.

Otro de los pedidos formulados ante la Justicia apunta a realizar una comparación entre los archivos incorporados al expediente, las versiones difundidas públicamente por medios de comunicación y cualquier otra copia que haya circulado, con el objetivo de establecer si existen diferencias técnicas relevantes entre ellas.

En su presentación, los empresarios hicieron especial hincapié en la necesidad de garantizar la integridad de la evidencia digital. Según plantearon, debido a que el material pudo haber sido editado, segmentado, recompuesto, comprimido en reiteradas oportunidades o incluso manipulado mediante herramientas informáticas, resulta indispensable aplicar protocolos rigurosos durante el proceso pericial.

Por ese motivo, reclamaron que los expertos trabajen exclusivamente sobre copias forenses verificadas, evitando cualquier intervención sobre los archivos originales. Asimismo, solicitaron la generación de hashes criptográficos, mecanismos utilizados para comprobar que un documento digital no fue modificado, y la confección de una bitácora detallada que registre cada acceso y procedimiento realizado sobre el material.

Con esta estrategia, los titulares de la firma farmacéutica buscan poner en duda la validez probatoria de las grabaciones que impulsan la investigación. Aunque Droguería Suizo Argentina es mencionada en los audios y sus instalaciones fueron allanadas al inicio de la causa, Jonathan y Eduardo Kovalivker aún no fueron citados a declaración indagatoria, mientras que el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ya se encuentra procesado junto a otros imputados en el expediente.