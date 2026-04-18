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Se realizó una nueva jornada del Proyecto “Tijeritas 2026” en el Instituto Terapéutico “Soles”

El equipo municipal brindó cortes de cabello gratuitos, además de acompañamiento social y un espacio de contención y escucha, con el objetivo de promover el bienestar, la inclusión y el cuidado integral de la infancia.

Hoy 17:42

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, llevó adelante una nueva jornada del proyecto “Tijeritas 2026” en el Instituto Terapéutico “Soles”, acercando servicios gratuitos destinados a niños, niñas y familias.

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Durante la actividad, el equipo municipal brindó cortes de cabello gratuitos, además de acompañamiento social y un espacio de contención y escucha, con el objetivo de promover el bienestar, la inclusión y el cuidado integral de la infancia.

Asimismo, se destacó la importancia de generar este tipo de intervenciones en territorio, fortaleciendo el vínculo con las instituciones y garantizando el acceso a servicios esenciales para los sectores que más lo necesitan.

Finalmente, se remarcó que estas acciones forman parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a reforzar la atención integral, el acompañamiento social y la cercanía con cada vecino y vecina de la ciudad.

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