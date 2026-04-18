“Sus políticas son un fracaso”: Kicillof volvió a apuntar contra Milei desde España

El gobernador bonaerense participa de una cumbre progresista y se reunió con líderes internacionales.

Hoy 18:08

En medio de su viaje a España, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar la gestión del Presidente Javier Milei. “Sus políticas no están funcionando: son un fracaso y están destruyendo nuestro aparato productivo, los salarios, la educación y la salud”, aseguró.

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Kicillof participó este sábado en Barcelona del panel “Respuesta progresista local: la primera línea de la democracia”, desarrollado en la última jornada de la Movilización Global Progresista. “Milei intentó instalar que sus políticas han generado estabilidad económica, inversiones e inserción internacional, pero la realidad demuestra todo lo contrario”, agregó el Gobernador.

“Quienes tenemos responsabilidades a nivel local no podemos escaparnos ni hacernos los distraídos: debemos darle respuesta a nuestra gente con inversión pública y políticas que traigan bienestar”, señaló.

“A nuestros pueblos debemos mostrarles que hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”, remarcó Kicillof. En ese sentido, señaló: “Milei no representa lo que sienten y lo que piensan los bonaerenses y los argentinos”.

“La respuesta a los problemas de nuestro pueblo no es solo local: es esencial que le expliquemos a todo el planeta que no es por el camino que está tomando la ultraderecha internacional como se van a alcanzar soluciones reales”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Ante esta ideología, la respuesta tiene que ser también internacional y aquí la estamos construyendo”.

Durante la jornada, el Gobernador mantuvo un encuentro bilateral con el presidente de Brasil, Lula da Silva, para abordar la situación de ambos países y de Latinoamérica en su conjunto. Ambos coincidieron en “la importancia y el aporte de este encuentro para el futuro de Argentina y Brasil”.

Además, Kicillof se reunió con el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, con quien dialogó sobre “el rol fundamental que cumple el presidente Pedro Sánchez en Europa como opositor a la guerra y a nivel local para proteger a los españoles de las consecuencias económicas derivadas por el conflicto en Medio Oriente”.

Por último, junto con la diputada italiana y secretaria general del Partido Democrático, Elly Schlein, analizaron la situación económica de Argentina e Italia y el lugar de la oposición para “generar alternativas que aporten soluciones concretas a los pueblos”.

El Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la asesora de Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.