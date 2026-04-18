La Policía recuperó un celular de alta gama robado en un violento asalto a un adolescente

El dispositivo fue rastreado hasta el barrio Tarapaya, donde una mujer lo entregó tras conocer su origen ilícito.

Hoy 19:41

El hecho se registró cuando un adolescente de 16 años fue interceptado en calle Oncativo por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Mediante amenazas con un elemento punzocortante, los individuos lo despojaron de un celular de alta gama para luego darse a la fuga.

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A partir de la denuncia radicada por la progenitora del damnificado, personal de la Comisaría Comunitaria N° 5 inició tareas investigativas que permitieron rastrear el dispositivo hasta el barrio Tarapaya.

En el sector denominado “Ex Polígono”, los efectivos lograron ubicar a una mujer que habría adquirido el teléfono a través de una red social. Según se informó, la compra se habría concretado por un monto de 70 mil pesos en un punto de encuentro sobre la colectora Núñez del Prado.

Al ser notificada sobre la procedencia ilícita del bien, la ciudadana hizo entrega voluntaria del aparato. Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el dispositivo fue secuestrado y trasladado a sede policial para las diligencias correspondientes y su posterior restitución a la víctima.

La investigación continúa con el objetivo de identificar y detener a los autores materiales del hecho.