Un hombre le ofreció bolsas para distraer a una mujer, le robó el celular y luego fue detenido

Le ofreció bolsas para distraerla y le robó el celular: la Policía lo identificó, lo demoró y recuperó el teléfono

Hoy 19:43

Una mujer fue víctima del robo de su teléfono celular mientras se encontraba en un local comercial ubicado sobre avenida Belgrano, en la ciudad Capital. Sin embargo, la rápida intervención policial permitió identificar al autor, demorarlo y recuperar el aparato en pocas horas.

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De acuerdo con la denuncia, el episodio ocurrió alrededor de las 20 horas, cuando la damnificada permanecía en el comercio realizando compras. En un momento, un hombre se acercó y le ofreció bolsas de consorcio. Tras recibir una respuesta negativa, se retiró del lugar, pero poco después la mujer advirtió el faltante de su celular.

Ante la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria Nº 3, los uniformados iniciaron tareas investigativas y revisaron las cámaras de seguridad del local, lo que permitió establecer la identidad del presunto autor del hecho.

Con esos datos, personal policial desplegó un operativo de búsqueda y cerca de las 21.30 lograron interceptar al sospechoso en la zona de Segundo Araujo y Costanera.

Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron el teléfono celular sustraído, que luego fue restituido a su propietaria por disposición judicial.

La fiscal interviniente ordenó que el acusado quedara demorado mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes, que posteriormente serían remitidas a la Justicia.