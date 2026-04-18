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Policiales

Una mujer intentó ingresar drogas en dos paquetes de alfajores y terminó aprehendida

La acusada quiso ingresar al establecimiento policial con pastillas y marihuana durante la visita a un detenido.

Hoy 19:39

Una mujer fue aprehendida durante la jornada de este sábado, tras intentar ingresar sustancias prohibidas que iban destinadas a un detenido en la Comisaria Comunitaria Nº 4.

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Segun fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando una mujer de 27 años quiso ingresar al establecimiento, presentandose como familiar del detenido y fue sometida a la requisa correspondiente en la dependencia policial. Durante este control de rutina, la policia advirtió irregularidades en dos paquetes de alfajores que intentaba ingresar la mujer.

Tras realizar la inspección, los efectivos policiales corroboraron que entre las capas de chocolate de los alfajores, la mujer había ocultado en el alimento, 15 pastillas de color blanquecino (de origen y composición a determinar) y dos envoltorios con sustancia vegetal.

En este hecho intervino el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas correspondientes sobre los alimentos secuestrados. El resultado de estas pruebas confirmó que los cigarrillos contenían marihuana, con un peso total de 1,21 gramos.

Rapidamente tomó la intervencion del caso la Fiscalía de Narcomenudeo, que dispuso la aprehensión de la mujer, el secuestro de las sustancias y de su teléfono celular.

La acusada se encuentra detenida en el establecimiento policial, quedando a disposición de la justicia, mientras continúan las actuaciones y pericias correspondientes.

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