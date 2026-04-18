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Atta Gerala es absuelto por el robo de rieles en Salta

El exintendente de Morillo, Atta Gerala, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal N°2 por falta de pruebas en un caso de robo millonario de rieles en Salta.

Hoy 16:29

El Tribunal Oral Federal N°2 ha tomado la decisión de absolver al exintendente de Coronel Juan Solá (Morillo), Atta Gerala, en un juicio que lo involucraba en acusaciones de contrabando agravado, robo y malversación de fondos públicos.

La sentencia fue dictada por los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci, quienes tras una deliberación de más de media hora, determinaron que no había pruebas suficientes para establecer la responsabilidad penal de Gerala.

A pesar de la absolución de Gerala, el tribunal condenó al subayudante Mauro Rodríguez a tres años de prisión condicional y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de cohecho pasivo.

El tribunal también impuso a Rodríguez la prohibición de residir o circular en el departamento Rivadavia Banda Norte, especialmente en la zona de Pluma de Pato, lo cual refleja la gravedad de las acusaciones en su contra.

Durante la audiencia, los jueces reconocieron el esfuerzo de la fiscalía en la recolección de pruebas, pero consideraron que los elementos presentados no lograban desvirtuar el principio de inocencia que protegia a Gerala.

En contraste, las pruebas presentadas contra Rodríguez, que incluían comunicaciones sobre la liberación de la zona para el paso de camiones con rieles, fueron suficientes para sostener su condena por cohecho pasivo.

La investigación se inició el 23 de agosto de 2023, a raíz de una denuncia relacionada con envíos sospechosos de neumáticos, lo que llevó a descubrir un circuito ilegal de extracción y traslado de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas.

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