Conmoción en Pinto: hallaron muerto a un hombre de 40 años dentro de una vivienda

La víctima fue identificada como Julio Alejandro Pereira, oriundo de Santa Fe. La fiscalía ordenó autopsia y dispuso diversas medidas para avanzar con la investigación.

Hoy 16:37

Un profundo impacto generó en la ciudad de Pinto el hallazgo sin vida de un hombre de 40 años en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Belgrano Sur, sobre avenida Libertador.

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De acuerdo con fuentes policiales, la situación fue advertida luego de que un vecino diera aviso a las autoridades sobre lo que ocurría en el domicilio. Al llegar al lugar, los efectivos comprobaron la novedad y comenzaron con las actuaciones correspondientes.

Según se informó, la víctima fue encontrada por un cuñado dentro de la casa, situada frente al inmueble donde reside su madre. Minutos después intervino personal médico del hospital local, que examinó al hombre y confirmó que ya no presentaba signos vitales.

El fallecido fue identificado como Julio Alejandro Pereira, domiciliado en la provincia de Santa Fe, quien se encontraba de manera circunstancial en la zona.

Las primeras averiguaciones indican que el hombre habría atentado contra su propia vida, por lo que se dio inmediata participación a peritos de Criminalística, quienes trabajaron en la escena y secuestraron elementos de interés para la causa.

Por disposición de la fiscal de turno, Florencia Garzón, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local y posteriormente será derivado a Añatuya para la correspondiente autopsia.

La investigación quedó caratulada como “información sumaria judicial tendiente a establecer deceso”, mientras continúan las diligencias para determinar con precisión las circunstancias del hecho.