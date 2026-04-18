La Policía recuperó una bicicleta robada del interior de un edificio en barrio Centro

El rodado fue hallado en un domicilio del barrio 8 de Abril y será restituido a su dueño.

Hoy 18:23

Efectivos de la División Prevención, en conjunto con personal de la Comisaría Comunitaria N° 1, lograron recuperar una bicicleta que había sido sustraída en horas de la madrugada.

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La investigación se inició tras la denuncia de un joven de 18 años, quien informó la sustracción de su bicicleta rodado 29, de color celeste con detalles en rosa y letras amarillas, ocurrida alrededor de las 6 hs.

A partir del análisis de material fílmico, personal del área de Investigaciones logró identificar a los presuntos involucrados. Con esta información, se desplegó un recorrido preventivo que permitió ubicar a dos personas en calle Magallanes del barrio Centenario, quienes fueron trasladadas a sede policial.

En paralelo, y como resultado de las tareas investigativas, los uniformados se dirigieron a un domicilio del barrio 8 de Abril, donde procedieron al secuestro de la bicicleta sustraída.

Del procedimiento tomó conocimiento la fiscal de turno, quien dispuso la restitución del rodado a su propietaria, así como la identificación de las personas involucradas y la continuidad de las actuaciones de rigor.