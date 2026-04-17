En vivo: Argentinos busca acercarse a los octavos ante Atlético Tucumán en La Paternal

El Bicho llega en alza y busca consolidarse, mientras que el Decano necesita un milagro para seguir con chances.

Hoy 20:05

Argentinos Juniors recibirá a Atlético Tucumán este sábado desde las 21.45 en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El local quiere quedar a un paso de los playoffs, mientras que la visita está obligada a ganar para sostener una ilusión que parece lejana.

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