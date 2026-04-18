Vendía un arma por redes sociales y fue identificado por la Policía en Añatuya

El hombre ofrecía una pistola en un grupo de WhatsApp y terminó entregándola de forma voluntaria.

Hoy 20:13

En un procedimiento realizado en las últimas horas, efectivos de la División Robo y Hurto de la Comisaría 41 lograron retirar de circulación un arma de fuego que era comercializada de manera ilegal a través de plataformas digitales.

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El operativo se gestó a partir del patrullaje virtual que realiza la fuerza. Los investigadores detectaron una publicación en un grupo de WhatsApp donde un residente del barrio La Merced ofrecía a la venta una pistola calibre .22, marca Bersa. Tras cruzar información y realizar tareas de vigilancia, el personal policial logró ubicar el domicilio exacto del vendedor.

Al arribar a la vivienda, los efectivos se entrevistaron con el sospechoso, quien admitió la autoría de la publicación. Según el informe policial, el hombre manifestó que pretendía vender el arma para saldar deudas personales, reconociendo además que no poseía ningún tipo de documentación que acreditara la legítima tenencia de la misma. Ante la presencia policial, el sujeto realizó la entrega voluntaria del armamento.

La fiscal de turno, Dra. Garzón, dispuso las siguientes actuaciones legales: secuestro preventivo del arma de fuego, identificación del implicado y notificació. Además de la mputación por el delito de Portación ilegítima de arma de fuego en perjuicio de la salud pública.

El arma fue remitida al organismo policial REPAR para verificar su número de serie y determinar si está vinculada a hechos delictivos previos o si posee pedido de secuestro. Por disposición de la justicia, el vendedor continuará el proceso en libertad ambulatoria, aunque sujeto a medidas restrictivas mientras avanza la instrucción de la causa.