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Millonario robo en El Aibe: delincuentes ingresaron a una vivienda y se llevaron dinero en efectivo y armas de fuego

Delincuentes aprovecharon la ausencia del propietario para ingresar al inmueble y escapar con dinero en efectivo y varias armas de fuego. La Policía desplegó un amplio operativo para dar con los responsables.

Hoy 18:29
Foto archivo.

Durante la siesta de ayer viernes, delincuentes cometieron un millonario robo en una vivienda ubicada en la zona rural de El Aibe, departamento Banda, en donde se llevaron dinero y numerosas armas de fuego.

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Según informaron fuentes policiales, el damnificado fue identificado como un hombre de 58 años, quien se había retirado de su vivienda para recorrer un predio de unas 50 héctareas, al regresar notó que la puerta de ingreso estaba violentada. 

El hombre, luego de revisar toda su vivienda confirmó que los ladrones se llevaron un millón de pesos en efectivo y un arsenal de armas. Este caso tomo intervención el fiscal de turno, que ordenó rapidamente la intervenciòn de Criminalistica en el hecho ocurrido en El Aibe, junto con el personal de la Divisiòn Robo y Hurto.

Hasta el momento no hay detenidos tras el robo millonario, pero la investigación avanza con un rastrillaje intensivo en la zona, buscando camaras o algun dato valioso para poder dar con los delincuentes. 

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