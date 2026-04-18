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Avanzan obras de reparación y optimización del servicio de agua en La Banda

Los trabajos se llevan a cabo en diferentes calles y avenidas para garantizar un mejor suministro.

Hoy 18:18

La Municipalidad de La Banda informa que la empresa distribuidora de agua se encuentra realizando importantes trabajos de reparación y optimización del servicio en diversos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del suministro para todos los vecinos.

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En este marco, las intervenciones se llevan adelante en los siguientes sectores: 27 de Abril y Av. San Martín (cloacas), calle Chacabuco (cloacas), av. Bolivia y Ramón Chávez (agua), Calle Pie Jesús (agua), av. Aristóbulo del Valle y Lugones (agua), Calle 1009 (agua) y Alberdi y Borges (agua).

Ante la ejecución de estas obras, el Municipio ha procedido a la demarcación y señalización de las zonas intervenidas, a fin de resguardar la seguridad de peatones y conductores.

Se solicita a los vecinos circular con precaución por los sectores mencionados y tener paciencia ante las posibles demoras o inconvenientes momentáneos, entendiendo que estos trabajos son fundamentales para garantizar un mejor servicio y una mayor calidad de vida para toda la comunidad.

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera articulada para acompañar estas mejoras en la infraestructura urbana.

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