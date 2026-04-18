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El CIC San Carlos brindó un taller en la escuela “Mercedes Ruíz de Arzuaga”

Esta actividad forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Intendente Ing. Roger Elías Nediani, dónde la educación es uno de los principales ejes de gestión.

Hoy 17:41

Personal del Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio San Carlos brindó un taller sobre “Autoestima”, dónde participaron alumnos de 4to. grado de la Escuela N° 746 “Mercedes Ruíz de Arzuaga”.

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Esta propuesta se desarrolló el día jueves y tuvo como fin fortalecer el autoconocimiento, la aceptación personal y la confianza en sus propias capacidades mediante actividades lúdicas y didácticas.

También se busca que los niños reconozcan sus virtudes y acepten sus áreas de mejora, fortaleciendo su identidad, inteligencia emocional y resiliencia para enfrentar desafíos académicos y sociales.

Esta actividad forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Intendente Ing. Roger Elías Nediani, dónde la educación es uno de los principales ejes de gestión.

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