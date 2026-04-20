La producción de verduras en Santa Fe se desploma por inundaciones

Las inundaciones en Santa Fe han destruido el 80% de la producción hortícola, provocando un aumento significativo en los precios de verduras como la lechuga.

Hoy 04:26

Las recientes inundaciones en Santa Fe han generado una crisis en el cinturón frutihortícola de la región, con una pérdida del 80% de la producción según la Sociedad de Quinteros. Esta situación afectará directamente a los consumidores, quienes sentirán el impacto en sus mesas.

Guillermo Beckman, un destacado representante del sector, ha señalado que la combinación de campos inundados y la falta de mantenimiento en desagües ha llevado a una escasez inmediata de verduras de hoja verde. Esto, a su vez, ha resultado en un aumento inevitable de precios en los mercados locales.

Antes del temporal, la producción era abundante y los precios eran favorables. Sin embargo, los más de 100 milímetros de lluvia han transformado zonas como Recreo y Monte Vera en verdaderas lagunas, afectando gravemente la actividad agrícola.

Beckman ha enfatizado que el desastre podría haberse mitigado si las obras de drenaje hubieran funcionado adecuadamente. Desagües obstruidos y bombas inactivas fueron factores críticos que contribuyeron a la magnitud de las inundaciones.

El dirigente denunció que las alcantarillas estaban tapadas y los canales llenos de malezas, lo que impidió que el agua escurriera hacia los reservorios. Además, el sistema de bombeo no funcionó a tiempo, manteniendo las quintas anegadas durante horas cruciales.

El impacto en el Mercado de Productores fue inmediato, con los precios disparándose debido a la escasez de oferta local. En particular, el precio de la lechuga ha aumentado, con el cajón alcanzando el doble de su valor en cuestión de días.

Para satisfacer la demanda, Santa Fe se verá obligada a importar verduras de otras provincias como Mendoza y Buenos Aires, lo que incrementará aún más los costos del transporte y, por ende, el precio final al consumidor.

Se estima que alrededor de 300 pequeños productores han perdido la totalidad de su capital de trabajo debido a esta crisis. Beckman ha expresado su descontento: "Teníamos las mejores verduras y una gran producción. Hoy, ver las quintas inundadas es lamentable. Todo conspiró contra el sector hortícola".