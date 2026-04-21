Habilitan a Elisabeth Moss para competir como actriz invitada en los Emmy por "The Testaments"

La actriz fue autorizada por la Academia de Televisión tras una excepción reglamentaria y presentará el episodio “Daisy” como su candidatura.

Hoy 07:25

La Television Academy habilitó a Elisabeth Moss para competir en la categoría de actriz invitada en drama por su participación en The Testaments, el spin-off de The Handmaid’s Tale.

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La decisión se conoció luego de que la actriz y la plataforma Hulu presentaran una petición formal, ya que Moss ya había sido premiada por su interpretación de June Osborne en la serie original. Sin embargo, la Academia consideró que The Testaments es una producción independiente, lo que le permite postularse en una categoría diferente.

Como parte de su candidatura, Moss presentará el episodio “Daisy”, estrenado el 8 de abril, escrito por Bayan Wolcott y dirigido por Mike Barker. En ese capítulo, la historia sigue a Daisy durante un viaje escolar que desencadena recuerdos clave sobre su pasado, en un contexto atravesado por la violencia.

De acuerdo con las reglas de la Academia, los intérpretes no pueden competir como invitados si ya fueron nominados o ganadores por el mismo personaje dentro de una misma serie. En este caso, la distinción entre ambas producciones fue determinante para permitir su participación.

Elisabeth Moss

Creada por Bruce Miller y basada en la novela de Margaret Atwood, la serie se sitúa años después de los hechos de The Handmaid’s Tale, en la distopía de Gilead. La trama sigue a dos adolescentes, Agnes y Daisy, cuyas historias se cruzan mientras salen a la luz secretos ocultos del régimen.

Moss participa en tres de los diez episodios de la primera temporada, lo que le permite cumplir con el requisito de aparecer en menos del 50% de la serie para ser considerada en la categoría de actriz invitada.

La producción se perfila como una de las apuestas fuertes de Hulu en la próxima temporada de premios, en la que buscará repetir el impacto logrado por su antecesora, que hizo historia al convertirse en la primera serie de streaming en ganar el Emmy a mejor drama.

El calendario de los premios Emmy de este año prevé que la votación de nominaciones se realice entre el 11 y el 22 de junio, mientras que los nominados se anunciarán el 8 de julio.

Elisabeth Moss