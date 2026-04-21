Añatuya: detuvieron a un conocido delincuente y recuperaron bienes robados

Tras la aprehensión de César Miana, la policía secuestró objetos que ya habían sido vendidos. Los compradores los entregaron de manera voluntaria.

Hoy 09:39

A través de una serie de tareas investigativas coordinadas por la Comisaría 41, el personal de la Sección Robo y Hurto logró esclarecer un hecho ilícito denunciado el pasado sábado. El procedimiento, centrado en el barrio San Cayetano, permitió dar con el paradero de diversos elementos que ya habían sido insertados en el mercado ilegal por el principal sospechoso.

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El despliegue policial se concentró en la Calle Pública del mencionado sector, donde los investigadores se entrevistaron con dos residentes. Según se pudo establecer, los vecinos habían adquirido de buena fe —aunque a precios sensiblemente menores a los de mercado— un inodoro de color blanco y una pileta de lona tipo "pelopincho" con sus respectivos soportes.

Los compradores, al ser informados sobre el origen delictivo de los artículos, realizaron la entrega voluntaria de los mismos a las autoridades.

De acuerdo a las actas del procedimiento, los elementos habrían sido comercializados por el denunciado, de apellido Miana, quién posee un amplio prontuario delictivo,

por sumas irrisorias.

Ante el hallazgo, se mantuvo comunicación con el Fiscal de turno, quien impartió las directivas legales correspondientes: confección del acta de secuestro de los bienes. Toma de testimonios a los compradores involucrados y, reconocimiento y entrega definitiva de los elementos a la damnificados.

Mientras que Miana quedó en calidad de aprehendido, a disposición de la Justicia.