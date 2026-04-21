Irán y Estados Unidos cruzan amenazas y crecen las dudas sobre un posible diálogo que termine con la guerra

Desde Washington se anunció que el vicepresidente JD Vance se preparaba para volver a Pakistán y reanudar las negociaciones. Pero Teherán por ahora no envió a ningún funcionario y advirtió que tiene "nuevas cartas en el campo de batalla".

Hoy 11:09

Irán y Estados Unidos volvieron a lanzarse amenazas cruzadas cuando faltan menos de dos días para que expire el alto el fuego en medio de la incertidumbre sobre una posible reanudación de las negociaciones en Pakistán.

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Mientras desde Estados Unidos se informó que el vicepresidente JD Vance se preparaba para viajar a Islamabad para una segunda ronda de diálogo, Irán afirmó este martes que aún no ha enviado una delegación a Pakistán para reanudar las negociaciones. La tensión crece y este miércoles expira el alto el fuego que ha dejado entre paréntesis la guerra en Oriente Medio.

Tanto Teherán como Washington se han acusado mutuamente de violar la tregua de dos semanas que, según el presidente estadounidense Donald Trump, terminará el miércoles por la noche.

El sábado 11 de abril, representantes de estos dos países enemigos se reunieron en la capital de Pakistán para una ronda histórica de conversaciones iniciales, las de más alto nivel desde la fundación de la república islámica en 1979.

Los analistas estimaron entonces que el rango político de las delegaciones era un indicador de la voluntad de ambos por alcanzar un acuerdo.

Pero el diálogo fracasó. Irán mantuvo cerrado casi todo este tiempo el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de hidrocarburos, y Donald Trump anunció un bloqueo de los puertos iraníes.

Ambas partes siguen atrincheradas en sus posiciones. Trump, advirtió que “muchas bombas” “empezarán a estallar” si no hay un acuerdo antes de la fecha límite del alto el fuego, y el principal negociador de Irán dijo que Teherán tiene “nuevas cartas en el campo de batalla” que aún no se han revelado.

Parecía probable que el cese al fuego se extendiera si las conversaciones se reanudan. Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que Vance encabezaría la delegación estadounidense, pero Irán no ha dicho a quién podría enviar, y la televisión estatal iraní el martes difundió un mensaje en el que afirmó que “ninguna delegación de Irán ha visitado Islamabad... hasta ahora”.

Trump ha acusado a Irán de disparar a barcos en el estrecho de Ormuz y Teherán afirma que el bloqueo estadounidense y la incautación de un barco violaron el acuerdo de tregua.

Las autoridades iraníes están descontentas y acusan a Washington de no actuar de buena fe en las negociaciones.

El influyente presidente de su Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el país no aceptará negociar "bajo la sombra de las amenazas" de Trump y sacará "nuevas cartas en el campo de batalla" si se reanudara la guerra.

Choques por el programa nuclear iraní

El presidente estadounidense volvió a referirse el lunes por la noche a uno de los principales puntos de divergencia: el programa nuclear iraní.

Según el magnate republicano, obtener el uranio de Irán será un proceso "largo" y "difícil" tras los ataques estadounidenses del año pasado contra las instalaciones nucleares de Teherán.

"La Operación Martillo de Medianoche (en junio de 2025) fue una aniquilación completa y total de los sitios de 'polvo nuclear' en Irán", escribió Trump en su plataforma Truth Social con la expresión que suele utilizar para el uranio. "Por lo tanto, sacarlo será un proceso largo y difícil".

Y aunque prefiere no pensar demasiado en el mañana, tiene la sensación que "no se alcanzará ningún acuerdo y la guerra probablemente se reanudará", dice a la AFP en una calle de Teherán.

La tregua teóricamente terminaba el martes por la noche, pero Trump declaró a Bloomberg que será el miércoles por la noche, hora de Washington, y es "altamente improbable" que se extienda.

Trump también afirmó a PBS News que Irán "se suponía que debía estar" en las negociaciones en Pakistán.

"Acordamos estar allí", dijo, y advirtió que si el alto el fuego expira "entonces empezarían a estallar muchas bombas".

A falta de acuerdo el mandatario republicano se niega a levantar el bloqueo a los puertos iraníes. También pone firmes condiciones para un pacto, sobre todo que Teherán entregue el uranio enriquecido con su polémico programa nuclear.

"El actual enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán ya no es un choque de capacidades, sino más bien una lucha de resistencia política y poder de negociación", escribió Daniel Byman, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Trump niega sentirse bajo presión por el tiempo a pesar del plazo del alto el fuego.

"¡ESTO NO ES CIERTO! No estoy bajo presión alguna, aunque todo sucederá con relativa rapidez", escribió Trump en su plataforma Truth Social usando mayúsculas como acostumbra a hacer.

A pesar de la incertidumbre, los precios del petróleo cayeron el martes y siguen por debajo del umbral de los 100 dólares.