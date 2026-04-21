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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 ABR 2026 | 17º
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Policiales

Conocido delincuente robó una bicicleta en una panaderia y fue detenido horas después

El hecho ocurrió en una panadería de calle Los Andes y Pasaje Sabín. El sospechoso fue identificado mediante cámaras de seguridad y aprehendido en la vía pública.

Hoy 11:26
El detenido

Un sujeto con amplio prontuario delictivo, identificado como Domingo Alberto Romano de 30 años de edad, alias “Mambo”, fue aprehendido este lunes por la tarde , tras haber cometido un robo horas antes.

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El hecho ocurrió  en una panadería ubicada en calle Los Andes y Pasaje Sabín, donde el individuo sustrajo una bicicleta rodado 26 de color gris.

A partir de la denuncia, se desplegó un rápido trabajo investigativo que incluyó testimonios y análisis de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar al autor y avanzar con un pedido de aprehensión.

Cabe destacar que “Mambo” es ampliamente conocido en el ámbito delictivo local, registrando frondosos antecedentes, lo que generó preocupación entre vecinos de la zona.

En ese contexto, cerca de las 19:10, personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) de la División Prevención Departamental N° 6, que realizaba recorridos preventivos, logró ubicarlo en la intersección de avenida Néstor Kirchner y Maipú.

Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga a pie, pero fue rápidamente interceptado a los pocos metros siendo trasladado y alojado en la sección alcaidía de la Comisaría Comunitaria N° 50.

Por disposición del fiscal coordinador , Dr. Gustavo Montenegro, el acusado quedó aprehendido en el marco de la causa.

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