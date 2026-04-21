Viviendas sociales: excomisionado de Las Delicias denunció a la actual jefa comunal

Víctor Taboada acusó a la actual comisionada Liliana Juárez y a su entorno por irregularidades en programas de viviendas sociales.

Hoy 10:51

El excomisionado de Las Delicias, Víctor Taboada, formuló una denuncia por presunta corrupción contra la actual jefa comunal Liliana Juárez y funcionarios de su entorno, al advertir irregularidades en la ejecución de viviendas sociales y el manejo de fondos públicos. Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con Radio Panorama.

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Según explicó, la denuncia fue presentada hace dos meses ante la Fiscalía y también en organismos de control como la Dirección de Municipalidades y el Tribunal de Cuentas. En ese marco, sostuvo que existiría una importante diferencia entre las viviendas financiadas y las efectivamente construidas, lo que configuraría un posible caso de malversación de fondos.

“Se le otorgaron recursos para construir alrededor de 85 viviendas, pero se habrían concretado menos de 50”, indicó Taboada, quien además aseguró contar con documentación que respalda sus dichos. De acuerdo a su estimación, la faltante alcanzaría cifras cercanas a los 400 millones de pesos, considerando valores actualizados.

El excomisionado relató que comenzó a sospechar de irregularidades tras detectar movimientos financieros inconsistentes. “Encontré evidencia en informes bancarios donde se transferían fondos destinados a obras hacia cuentas corrientes para cubrir cheques sin fondo”, afirmó. También señaló que desde 2022 no se habrían inaugurado nuevas viviendas en la localidad.

En su exposición, Taboada sostuvo que presentó pruebas documentales que incluyen informes bancarios, constancias de denuncias y notas dirigidas a autoridades provinciales, solicitando la intervención de los organismos competentes. Sin embargo, manifestó que no obtuvo respuestas inmediatas por parte de las entidades de control.

Además de las presuntas irregularidades en viviendas, el denunciante mencionó otras situaciones que calificó como graves, vinculadas al uso de recursos públicos y al crecimiento patrimonial de integrantes del entorno de la actual gestión comunal.

“Estamos hablando de dinero del Estado, de fondos destinados a mejorar la calidad de vida de la gente. Las viviendas sociales representan dignidad, y no se puede defraudar a quienes más lo necesitan”, expresó.

Por último, indicó que la causa se encuentra en manos de la Justicia y que fue ratificada recientemente ante la Fiscalía. “Confío en que se investigará a fondo y se llegará a la verdad”, concluyó.