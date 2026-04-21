El Gobierno nacional dio de baja cuatro prepagas: cuáles son las empresas afectadas

Se trata del plan de “reordenamiento y depuración” del Poder Ejecutivo en el sistema de salud. Ya son más de 50 entidades eliminadas en lo que va del año.

Hoy 11:49

Mediante la Superintendencia de Servicio de Salud, el Gobierno de Javier Milei dispuso la baja de cuatro prepagas que estaban inscriptas en los registros de la entidad. La medida forma parte de un plan que el Poder Ejecutivo está implementando desde el año pasado que consiste en un “reordenamiento” del sistema. En total, ya se rechazaron más de 160 entidades.

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En este contexto, el Gobierno informó que inició el procedimiento para avanzar con el rechazo de la inscripción definitiva en el registro de las empresas Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres.

Las bajas de las prepagas consisten —indicó el oficialismo— en depurar el registro y actualizarlo para obtener más transparencia en el sistema de salud. Sumadas las empresas alcanzadas con la nueva normativa, ya son casi 170 las que fueron rechazadas desde el comienzo de la gestión mileísta.

De acuerdo con la explicación oficial, la falta de acreditación de actividad real determina las exclusiones del registro nacional. El organismo estatal exige a las empresas la demostración de una cartera de afiliados activa. La libre competencia en el mercado requiere el acatamiento de estas reglas.

Un mes atrás, el Ejecutivo dio de baja 10 prepagas y afirmó que se trató de un “proceso de reordenamiento y depuración del padrón de agentes”. Declaró, además, que el objetivo es garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para quienes operan en el sistema.

“Con esta decisión, ya son 162 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado”, explicó en esa ocasión.

En la última tanda de rechazos de prepagas se incluyó a Círculo Médico de San Luis; Círculo Médico de Bragado; Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima; Protección Médica SRL; ECSA Salud; Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina; And the Yellow Too S.A.; Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario; Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución; y Mutual Odontológica Argentina.

Cuáles son las nuevas prepagas que el Gobierno dio de baja

Su Medicina Asistencia

Instituto Panamericano de Salud

Imedical

Seres