El municipio impulsó el inicio del proyecto de educación vial en el Jardín N°10

La iniciativa se puso en marcha con el objetivo de promover hábitos responsables desde la primera infancia mediante actividades educativas y lúdicas.

Hoy 11:54

La Municipalidad de La Banda, a través del Departamento de Seguridad y Educación Vial, llevó a cabo el lanzamiento del proyecto de educación vial en el Jardín de Infantes Municipal N°10 “Ositos Cariñosos”, con el objetivo de promover la formación de hábitos responsables desde la primera infancia.

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La jornada contó con la participación de la supervisora de jardines de infantes, Lic. Mercedes Ibáñez; la directora del establecimiento, Nancy Trujillo; y la directora del Departamento de Seguridad y Educación Vial y Capacitación General, María Sara Infante Molinari, junto a docentes, familias y alumnos.

Durante el acto, la directora Nancy Trujillo destacó la importancia de iniciar la educación vial desde edades tempranas, señalando que los niños no solo son peatones activos, sino también agentes multiplicadores de conciencia en sus hogares. En este sentido, remarcó el valor del trabajo articulado entre el municipio y las instituciones educativas para fortalecer una cultura ciudadana basada en el respeto y el cuidado de la vida.

Por su parte, la supervisora Mercedes Ibáñez subrayó que este tipo de iniciativas permiten generar conciencia en toda la comunidad educativa, formando ciudadanos responsables desde el inicio de su trayectoria escolar, y resaltó la importancia de abordar la educación vial en todos los niveles del sistema educativo.

A su turno, la directora María Sara Infante Molinari expresó que uno de los principales objetivos del área es trabajar con los niños, considerándolos como actores clave para construir una sociedad más segura. Asimismo, invitó a las familias a acompañar este proceso, escuchando y reforzando en el hogar los hábitos y conductas responsables en la vía pública.

La actividad incluyó propuestas lúdicas y educativas donde los alumnos pudieron aprender sobre señales de tránsito, normas básicas de circulación y conductas seguras, reforzando conocimientos a través del juego y la participación activa.

De esta manera, el municipio continúa impulsando políticas públicas orientadas a la prevención y la concientización, promoviendo la educación vial como herramienta fundamental para el cuidado de la vida y la construcción de una comunidad más responsable.