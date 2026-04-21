La película live-action de Gundam entra en producción con Sydney Sweeney al frente

Netflix confirmó el inicio del rodaje en Australia y anticipó una historia épica ambientada en una guerra espacial, con un elenco internacional de primer nivel.

Hoy 11:35

Netflix avanza con su ambicioso proyecto cinematográfico y confirmó que la película live-action de Gundam, protagonizada por Sydney Sweeney y Noah Centineo, ya comenzó su producción oficialmente.

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Según informó el sitio Tudum, el rodaje se inició el 20 de abril de 2026 en Queensland, Australia. La dirección está a cargo de Jim Mickle, reconocido por su trabajo en Sweet Tooth y Cold in July. La historia presentará una trama completamente nueva ambientada en medio de una extensa guerra espacial, manteniendo los elementos clásicos de la franquicia como los robots gigantes o “mechas”.

Desde la plataforma adelantaron detalles sobre el tono del film, que combinará batallas espectaculares, emociones humanas y una escala épica, en lo que describen como una versión de Gundam “como nunca antes se vio”. La sinopsis inicial señala que alianzas cambiantes y una amenaza creciente llevarán a los protagonistas a una carrera decisiva por el destino de la humanidad.

El elenco incluye, además de sus protagonistas, a figuras destacadas como Jackson White, Shioli Kutsuna, Nonso Anozie, Michael Mando, Javon Walton, Oleksandr Rudynskyi, Ida Brooke, Gemma Chua-Tran y Jason Isaacs, aunque aún no se revelaron los roles específicos de cada uno.

La producción está a cargo de Netflix junto a Legendary Pictures y Bandai Namco Filmworks, con el propio Mickle participando también como productor. El proyecto forma parte de una apuesta fuerte por adaptar al cine una de las franquicias más influyentes del anime.

La película lleva casi una década en desarrollo, ya que fue anunciada en 2018. Sydney Sweeney se sumó al proyecto en 2025, mientras que Noah Centineo se incorporó meses después. Se espera que en los próximos meses surjan más novedades a medida que avance el rodaje.

La saga Gundam nació en 1979 con Mobile Suit Gundam y revolucionó el género al introducir historias centradas en conflictos bélicos y políticos, alejándose de los enfoques más fantásticos del anime tradicional.

Por el momento, la película no tiene fecha de estreno confirmada.