A un año de la muerte del papa Francisco: cómo serán las misas y homenajes en el país

Habrá celebraciones en la Basílica de Luján, en Flores y en distintas provincias, con actos de fe, memoria y reconocimiento al legado del pontífice argentino.

Hoy 10:00

A un año de la muerte del papa Francisco, este martes se realizarán misas, caravanas y distintos actos conmemorativos en la ciudad de Buenos Aires y en diversos puntos del país para recordar su legado espiritual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los principales homenajes tendrá lugar en la Basílica de Luján, donde la Iglesia Católica eligió concentrar la conmemoración con el objetivo de “renovar el compromiso misionero” que marcó el pontificado de Jorge Bergoglio durante sus 12 años al frente del Vaticano.

La ceremonia, organizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), se llevará a cabo a las 17 y será presidida por monseñor Marcelo Colombo, bajo el lema “memoria agradecida” y “compromiso misionero”. Participarán además autoridades del episcopado nacional, entre ellos el cardenal Ángel Rossi, el monseñor César Fernández y el monseñor Raúl Pizarro.

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, indicaron desde la CEA.

Homenaje en Flores, el barrio que marcó su vocación

Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezará una misa homenaje este martes a las 20 en la Basílica de San José de Flores, un lugar clave en la vida de Bergoglio, donde nació su vocación religiosa.

García Cuerva mantuvo una estrecha relación con el Papa Francisco, quien lo designó arzobispo en 2023 y lo consideraba uno de sus hombres de mayor confianza, destacando su compromiso con los sectores más vulnerables y su mirada pastoral.

Actos en el interior y en el exterior

Las conmemoraciones también se replicarán en el interior del país. En Santiago del Estero, el próximo domingo 26 de abril se realizará una misa especial en la Catedral Basílica para conmemorar el primer aniversario de la muerte del papa Francisco.

En San Juan, la Catedral local organizó una semana de actividades con misas, espacios de reflexión y gestos comunitarios. En Rosario, distintas parroquias realizarán celebraciones durante la jornada, mientras que en Roma, en la Basílica de Santa María la Mayor —donde descansan sus restos—, se llevará a cabo un rezo del rosario y una misa especial.

Homenajes en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires también realizará múltiples actividades en memoria del papa argentino. En el Obelisco, desde las 20, se proyectará la frase “Nadie se salva solo”, una de las más representativas de su mensaje.

Además, se inaugurará un mural en la estación San José de Flores de la Línea A del subte, obra de la artista Nora Iniesta, mientras que en Plaza Flores se plantará el “Olivo de la Paz”.

También habrá muestras fotográficas en la Parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano y en la Basílica de San José de Flores, junto a recorridos guiados por lugares emblemáticos vinculados a la vida de Jorge Bergoglio.

A un año de su fallecimiento, el recuerdo de Francisco sigue vigente en miles de fieles que lo consideran una figura clave no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad argentina y el mundo.