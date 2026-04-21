Nediani acordó con el gobierno provincial la reubicación de los vecinos damnificados por las inundaciones

El acuerdo prevé la cesión de terrenos municipales y la construcción de viviendas sociales por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

Hoy 11:48

Tras un acuerdo de cooperación con el Gobierno Provincial, el intendente Ing. Roger Elías Nediani participó en el anuncio de la reubicación de familias bandeñas que perdieron sus viviendas en las últimas inundaciones provocadas por el desborde del Río Dulce.

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Las más de 30 familias que fueron beneficiadas con esta medida tenían sus casas en los barrios Salta Prolongación, La Bajada y Rubia Moreno. Todas fueron evacuadas o se autoevacuaron en casas de familiares y centros de emergencias, tras perder lo que tenían.

Los anuncios se efectuaron el día lunes, en el Salón Auditorium de la Casa de Gobierno, donde estuvieron presentes, el Ministerio de Desarrollo Social, Dr. Ángel Hugo Niccolai; Jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; Ministro de Gobierno, Bernardo Herrera; Presidente del IPVU, Augusto Du Bois Goitia; Secretario de Obras Públicas, Ing. Cristian Alzamora y la Escribana Municipal, María Laura Tula Rizzo.

También estuvieron presentes integrantes de 30 familias damnificadas que recibieron con agrado esta decisión y destacaron que algunas perdieron todo lo que tenían, otras tienen familiares discapacitados y un vecino todavía está viviendo en el aula de una escuela desde que fue evacuado junto a su hija.

El acuerdo de cooperación consiste en reubicar a los vecinos damnificados en lotes escriturados que serán acondicionados y cedidos por la comuna bandeña, dónde el Ministerio de Desarrollo construirá viviendas sociales para cada familia.

Cabe destacar, que algunos vecinos tenían legajos presentados en el IPVU y otros disponían de terrenos para construir una vivienda. Estos casos serán tenidos en cuenta y también tendrán una resolución definitiva.

Luego del anuncio, el intendente Ing. Roger Elías Nediani, informó lo siguiente: “Hemos sido invitados por el Gobernador de la Provincia, conjuntamente con su gabinete, y hemos tenido una reunión muy importante con las familias que han sido afectadas por la última crecida del Río Dulce, familias de los barrios de Salta Prolongación, La Bajada y Rubia Moreno.

Teniendo en cuenta esta compleja situación social se buscó una solución para esas familias, una solución de forma articulada entre el Gobierno de la Provincia y la municipalidad de La Banda, y hemos llegado a un acuerdo.

El municipio va a disponer de terrenos para que el Ministerio de Desarrollo pueda construir viviendas sociales para trasladar a estas familias que se encontraban a la vera del Río Dulce y solucionar en forma definitiva este problema Así que estamos muy agradecidos con las autoridades provinciales y el compromiso nuestro, con nuestros vecinos, será trabajar y llevar soluciones concretas a todas estas familias que han sido afectadas en el último temporal”.

Agregó: “Durante la crecida del Río Dulce, el municipio trabajó en las zonas inundadas con diferentes áreas, como la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Territorial, Desarrollo Social y Servicios Públicos, entre otras.

No solamente haciendo la contención de las aguas, sino también haciendo el relevamiento de las familias que habían sido afectadas para determinar cómo estaban constituidas cada una de ellas.

Ese relevamiento que hicimos en su momento, hoy cobra importancia. Por eso es que buscamos darle una solución definitiva a todas estas familias que han tenido el problema de anegamiento durante la crecida del Río Dulce”.

Estas personas tienen que llegarse al área de Escribanía que está en el Palacio Municipal, en calle 25 de Mayo, con la documentación que se exige, fotocopia de todo el grupo familiar. Y a partir de ello vamos a comenzar a trabajar desde Escribanía y Obras Públicas.

Por otro lado, también hay que decir que tanto la Dirección de Catastro Municipal como la Secretaría de Obras Públicas van a trabajar sobre los lotes que van a ser adjudicados y posteriormente, el Ministerio de Desarrollo comenzará la construcción de las viviendas”, concluyó el jefe comunal.