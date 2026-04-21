"Francisco fue un hombre que no tuvo miedo a las fragilidades humanas"

El historiador y teólogo Maximiliano Leyes remarcó la figura del pontífice y su impacto en la Iglesia y la sociedad al cumplirse un año de su fallecimiento.

Hoy 07:54

Al cumplirse un año del fallecimiento del Papa Francisco, el historiador y teólogo Maximiliano Leyes reflexionó sobre su legado y lo definió como “un hombre que no tuvo miedo a las fragilidades humanas”, destacando su impronta dentro y fuera de la Iglesia.

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En diálogo con Radio Panorama, Leyes subrayó que Francisco fue “un Papa de grandes gestos”, cuya obra trasciende el ámbito estrictamente religioso. En ese sentido, señaló que sus escritos, especialmente sus encíclicas, constituyen “un manual de humanidades”, capaz de interpelar incluso a quienes se encuentran alejados o en desacuerdo con la institución eclesiástica.

“El planteo pastoral de Francisco tocó muchos temas espinosos para la Iglesia y para la moral”, explicó, al tiempo que consideró que el pontífice marcó un rumbo difícil de revertir. “La Iglesia tiene dos mil años y ha sabido adaptarse; Francisco es un ejemplo de esto”, agregó.

Leyes también hizo referencia al contexto interno del Vaticano durante su papado, al señalar que, si bien fue una figura ampliamente valorada a nivel global, enfrentó resistencias dentro de los sectores más conservadores de la Iglesia.

En relación al actual pontífice, Papa León XIV, el especialista indicó que se encuentra en una etapa de transición, con un perfil orientado a buscar equilibrio institucional. “Francisco fue muy querido afuera, pero tuvo sus reparos adentro. León XIV busca reconciliar el interior de la Iglesia, de ahí que sea más insignificante para el mundo”, analizó.