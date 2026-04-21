La Banda se prepara para días de lluvias intensas: pronóstico para hoy Martes 21 de abril de 2026

La Banda, Santiago del Estero, se encuentra bajo la influencia de un clima lluvioso que promete persistir en los próximos días. Los bandeños deben prepararse para un pronóstico de lluvias moderadas.

Hoy 08:11

En la jornada de hoy, La Banda presenta ligeras lluvias que han marcado el inicio de una semana con inestabilidad climática. La temperatura actual es de 14.3 °C, aunque la sensación térmica se siente más baja, alcanzando los 12.6 °C.

Los bandeños deben estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que se espera que durante el día se intensifiquen las precipitaciones. Para hoy, se pronostica lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre 15.1 °C de mínima y 15.9 °C de máxima.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frío en combinación con la alta humedad del 94%. Los bandeños deberán abrigarse adecuadamente.

Para el día de mañana, el pronóstico indica que las lluvias continuarán en forma moderada, con mínimas de 14.7 °C y máximas que no superarán los 16 °C. Es recomendable que los habitantes se preparen para un clima similar al de hoy.

El jueves también se prevén lluvias moderadas, con mínimas de 14.1 °C y máximas de 14.7 °C. Los bandeños deben estar atentos a los informes meteorológicos para mantenerse informados sobre las condiciones del clima en esta semana lluviosa.