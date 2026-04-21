Añatuya se prepara para intensas lluvias: el pronóstico para hoy Martes 21 de abril de 2026

Los añatuyenses deben prepararse para un día marcado por la lluvia y temperaturas frescas. El clima se mantendrá inestable en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los añatuyenses se encuentran bajo una intensa lluvia moderada a intervalos, lo que ha llevado a que la temperatura actual sea de 14.8 °C, con una sensación térmica de 13.4 °C. La humedad alcanza un 95%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad.

Se espera que a lo largo del día, las lluvias se mantengan, con una temperatura máxima que apenas superará los 14 grados. La mínima registrada es de 14.6 °C, lo que indicará un día fresco y húmedo para todos los habitantes.

El viento sopla desde el SSW a 19.4 km/h, lo que podría generar una sensación de aire más frío durante las horas de lluvia. Los añatuyenses deben estar atentos a las condiciones climáticas, ya que se anticipan cambios significativos en el clima.

Para mañana, 22 de abril, se prevé una continuación de la lluvia moderada con temperaturas que oscilarán entre los 15.2 °C de mínima y 19.6 °C de máxima. Esto sugiere que el clima seguirá siendo inestable en la región.

El pronóstico para el 23 de abril indica que habrá fuertes lluvias, lo que podría generar inconvenientes en la vida diaria de los añatuyenses. Las temperaturas mínimas se esperan en 14.5 °C y máximas de 16.5 °C, manteniendo a la población alerta ante posibles inclemencias climáticas.