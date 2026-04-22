Histórica crisis: la Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de SanCor tras el fracaso del concurso

La Justicia santafesina declaró la quiebra de SanCor, luego de que la propia empresa solicitara la medida tras años de crisis financiera y el fracaso del concurso preventivo de acreedores iniciado en 2025.

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La cooperativa láctea acumula una deuda cercana a usd 120 millones y, ante la imposibilidad de pago, el juez Marcelo Gelcich determinó la “quiebra indirecta por frustración anticipada” del proceso.

En la sentencia, se remarca que la empresa presenta un cuadro de insolvencia irreversible, sin posibilidades de recuperación a través de herramientas legales previas.

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El documento judicial detalla una deuda postconcursal que incluye más de $6.300 millones en obligaciones impositivas y previsionales, junto a $12.700 millones en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero de 2026, además de aportes pendientes a obras sociales, ART y sindicatos.

Desde el gremio Atilra denunciaron que la firma mantiene ocho meses de sueldos impagos, además de aguinaldos, lo que obligó a los trabajadores a sostenerse con el fondo solidario sindical.

El fallo también advierte que la empresa genera un nuevo pasivo de alrededor de $3.000 millones mensuales, sin contar con ingresos suficientes para revertir la situación.

En cuanto a la actividad, las plantas industriales operan por debajo de su capacidad, con casos como la de San Guillermo, paralizada desde diciembre de 2025, y otras que funcionan con baja rentabilidad.

A pesar del escenario crítico, la declaración de quiebra permitiría que la empresa continúe operando, en un intento por sostener los 150 puestos de trabajo que aún dependen de la cooperativa.