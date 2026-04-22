Prohíben los papelitos en estadios porteños tras el Superclásico

La medida fue tomada por el Comité de Seguridad en el Fútbol luego de un principio de incendio en el Monumental durante el recibimiento a River.

Hoy 13:30

El Comité de Seguridad en el Fútbol resolvió prohibir el uso de papelitos en todos los estadios de la Ciudad de Buenos Aires, tras lo ocurrido en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. La decisión tiene carácter inmediato y alcanza a tribunas, plateas y cualquier sector destinado al público.

La medida se tomó luego de que se registrara un principio de incendio en una de las plateas del estadio Monumental durante el recibimiento al equipo local. Si bien el foco fue controlado rápidamente, desde el organismo consideraron que el hecho dejó en evidencia el riesgo que implica el uso de papelitos en eventos masivos.

En el comunicado oficial, el Comité fue claro: “No se otorgarán autorizaciones para acciones de festejo que contemplen la utilización de estos elementos”. Además, señalaron que, aunque el club contaba con protocolos de emergencia aprobados, el incidente demostró el potencial peligro de ignición en contextos de alta concentración de público.

La decisión, aprobada por unanimidad, deja de lado una tradición histórica del fútbol argentino, donde el papel picado fue durante décadas un símbolo de fiesta en las tribunas. En el último Superclásico, River organizó un impresionante recibimiento con más de 50 toneladas de papelitos, preparados durante semanas por hinchas y voluntarios.

El espectáculo involucró a más de 85 mil personas y generó una postal impactante en el Monumental, aunque también obligó a un operativo especial de limpieza con sopladoras y personal adicional para retirar los residuos del campo de juego.

Con esta resolución, el Comité busca priorizar la seguridad del público y evitar situaciones de riesgo en el futuro, marcando el fin de una práctica emblemática en los estadios porteños.