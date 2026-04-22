La impactante caída de una estrella de la NBA: sufrió una conmoción cerebral y tuvo que abandonar el partido

La figura de los Spurs debió abandonar el partido ante Portland tras un fuerte golpe en la cabeza. Su ausencia fue clave en la remontada de los Blazers.

Hoy 13:51

La serie de primera ronda de la Conferencia Oeste de la NBA tuvo un giro inesperado en San Antonio. Los San Antonio Spurs cayeron 106-103 ante los Portland Trail Blazers, en un partido marcado por la salida de Victor Wembanyama, quien sufrió una conmoción cerebral y no pudo continuar.

El incidente ocurrió cuando restaban poco menos de nueve minutos para el descanso. En una acción ofensiva, Wembanyama cayó tras el contacto con Jrue Holiday y golpeó su cabeza contra el parquet. De inmediato se activó el protocolo de conmoción de la NBA, que obliga a retirar al jugador ante cualquier sospecha de lesión cerebral.

Según informó el periodista Shams Charania, el diagnóstico fue confirmado tras el encuentro. El reglamento establece un período mínimo de 48 horas sin actividad, con un retorno progresivo solo si el jugador no presenta síntomas y cuenta con la autorización médica correspondiente.

La salida del pívot francés fue determinante en el desarrollo del juego. Los Spurs ganaban por 14 puntos en el último cuarto, pero sin su máxima figura no pudieron sostener la ventaja. Portland aprovechó el momento y cerró el partido con un parcial de 16-4 para igualar la serie 1-1.

En lo individual, Scoot Henderson lideró a los Blazers con 31 puntos, acompañado por Holiday (16) y Deni Avdija (14). En San Antonio, se destacaron Stephon Castle (18), De'Aaron Fox (17) y Devin Vassell (16 puntos y 12 rebotes).

Minutos antes del golpe, Wembanyama había sido homenajeado tras recibir el premio al mejor defensor del año, en una distinción histórica dentro de la liga. Sin embargo, la preocupación por su salud eclipsó el reconocimiento.

Ahora, la serie se trasladará a Portland con la igualdad 1-1, mientras crece la incertidumbre sobre la evolución del joven francés, cuya presencia será clave para las aspiraciones de los Spurs en estos playoffs.