Fiesta del Pacto: una discusión por amor terminó en una batalla campal en Vinará

Lo que comenzó como una discusión entre varios jóvenes derivó en un violento enfrentamiento durante la tradicional celebración. Las imágenes del incidente se viralizaron en las redes sociales.

Hoy 19:45

Una pelea entre varios jóvenes alteró el normal desarrollo de la Fiesta del Pacto de Vinará y generó momentos de tensión entre quienes participaban de la tradicional celebración. El incidente ocurrió en un sector del predio y quedó registrado en videos que comenzaron a circular rápidamente a través de las redes sociales.

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Según relataron testigos que se encontraban en el lugar, el conflicto se habría originado a partir de una discusión de índole sentimental. La situación fue escalando con el correr de los minutos hasta derivar en un enfrentamiento físico entre varios de los presentes, con golpes de puño, empujones y corridas.

Las imágenes captadas por asistentes muestran escenas de desorden en medio del evento. Mientras algunos jóvenes participaban de la pelea, otras personas intentaban intervenir para separarlos y evitar que el conflicto continuara. En tanto, numerosos vecinos y visitantes optaron por alejarse del sector para resguardar su seguridad.

De acuerdo con los testimonios difundidos tras el episodio, viejas diferencias personales habrían sido el detonante de la discusión que terminó desencadenando la batalla campal. A pesar de la violencia observada en los videos, no trascendieron reportes sobre personas con heridas de gravedad.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre denuncias o actuaciones judiciales vinculadas al incidente. Sin embargo, las imágenes continúan generando repercusión entre los vecinos de Vinará, que expresaron su sorpresa por lo ocurrido durante una de las festividades más importantes de la localidad.