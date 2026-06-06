El colegio Olga Aredes celebra la elección de su nueva representante

El colegio Secundario Nº 59 'Olga Marques de Aredes' realizará un evento de coronación en Bankat donde se elegirá a su nueva representante entre 37 candidatas.

Hoy 19:18

El colegio Secundario Nº 59 'Olga Marques de Aredes' se prepara para un evento significativo que tendrá lugar el próximo viernes a las 21:30 en Bankat. Durante esta ceremonia, se elegirá a la nueva representante del colegio, un evento que reúne a la comunidad educativa.

La actual reina, Sofía Flores, entregará la corona a una de las 37 candidatas que han sido seleccionadas para competir por este prestigioso título. Este año, las participantes incluyen a jóvenes destacadas como Antonella Gómez, Valentina Flores y Brisa Gainza.

La lista de candidatas también comprende a Ariadna Colqui, Mara Zurita, y Martina Paz, entre otras, quienes han demostrado su compromiso y dedicación a lo largo del año escolar. Cada una de ellas ha preparado un discurso y una presentación para impresionar al jurado y al público presente.

El evento no solo es una oportunidad para elegir a la nueva reina, sino que también es una celebración de la cultura y los valores del colegio, mostrando el talento y la creatividad de los estudiantes. La comunidad está invitada a asistir y apoyar a las candidatas en esta importante noche.

La elección de la nueva representante es un evento esperado por todos, ya que fortalece los lazos entre estudiantes y fomenta un sentido de pertenencia. Además, se espera que la nueva reina se involucre en diversas actividades y proyectos del colegio durante su reinado.

El colegio Secundario Nº 59 'Olga Marques de Aredes' ha sido un pilar en la educación de la región y esta celebración es un reflejo de su compromiso con el desarrollo integral de sus estudiantes. La participación de las familias y la comunidad en general será clave para el éxito del evento.

Finalmente, la elección de la nueva representante del colegio no solo es un momento de reconocimiento personal, sino que también simboliza la unidad y el espíritu colaborativo que caracteriza a la institución educativa.