En vivo: Quimsa abre la gran final de la Liga Nacional buscando el primer triunfo ante Gimnasia

La Fusión recibe al elenco de Comodoro Rivadavia desde las 19 en el primer juego de la serie que definirá al nuevo campeón y se jugará al mejor de siete partidos.

Hoy 20:16

Quimsa comenzará este sábado su camino en la gran final de la Liga Nacional con el objetivo de dar el primer golpe ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. La Fusión recibirá al Mens sana desde las 19, en el Estadio Ciudad, en el primer juego de una serie que se disputará al mejor de siete partidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El cronograma de la final

La serie se jugará al mejor de siete partidos y tendrá el siguiente calendario:

Juego 1: sábado 6 de junio, 19.00, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Juego 2: lunes 8 de junio, 21.00, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Juego 3: jueves 11 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 4: sábado 13 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 5: miércoles 17 de junio, 22.10, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Juego 6: sábado 20 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 7: martes 23 de junio, 21.00, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Los juegos 5, 6 y 7 se disputarán solo en caso de ser necesarios.