“No veo razones para ser demasiado optimista”: la advertencia del ex viceministro de Caputo sobre la economía

Joaquín Cottani analizó el rumbo económico del Gobierno, advirtió sobre las dificultades para consolidar la recuperación y aseguró que algunos sectores siguen sin lograr salir del estancamiento.

Hoy 19:08

Mientras el Gobierno apuesta a una recuperación más marcada durante la segunda mitad del año, el exviceministro de Economía, Joaquín Cottani, planteó una mirada más cautelosa y sostuvo que aún persisten obstáculos que limitan el crecimiento de la actividad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El economista, que integró el equipo encabezado por Luis Caputo desde la asunción de Javier Milei hasta junio de 2024, consideró que la economía continúa atravesando un proceso complejo y aseguró que no observa señales suficientes para anticipar una mejora generalizada en los próximos meses.

“Yo no veo razones para ser demasiado optimista sobre que el segundo semestre del año vaya a traer una recuperación económica”, afirmó en declaraciones a Splendid AM 990. Según explicó, la actividad sigue atrapada en un “círculo vicioso” que dificulta la consolidación del crecimiento.

Cottani describió el escenario actual como una “reactivación bipolar”, en la que algunos sectores vinculados al crédito y al financiamiento internacional muestran una evolución favorable, mientras que otros continúan estancados y sin lograr recuperar niveles de actividad.

En ese contexto, señaló que existe una tensión entre el objetivo de mantener la inflación bajo control y la necesidad de impulsar la economía. No obstante, sostuvo que no hay razones estructurales para que los precios vuelvan a acelerarse si se mantiene la disciplina fiscal y monetaria.

El exfuncionario también destacó el proceso de acumulación de reservas que viene llevando adelante el Gobierno nacional. A su entender, el fortalecimiento de las arcas del Banco Central permite garantizar el financiamiento necesario para afrontar los compromisos de deuda previstos para los próximos meses.

Respecto al mercado cambiario, consideró positivo que el dólar se deprecie frente al peso de manera gradual y sin sobresaltos. Sin embargo, advirtió que durante el segundo semestre podrían aparecer mayores presiones debido a factores estacionales, una menor entrada de divisas y una mayor demanda de ahorro.

Finalmente, Cottani afirmó que el Gobierno está administrando con “buen pulso” una situación que todavía resulta difícil de transitar. “Mantener el tipo de cambio, sin que se deprecie mucho, obliga a tener una política monetaria muy restrictiva”, señaló, al tiempo que remarcó que los desafíos para consolidar la recuperación económica siguen vigentes.