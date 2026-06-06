La Cañada celebró el Día del Medio Ambiente con una jornada de forestación comunitaria

Estudiantes, docentes, autoridades y vecinos participaron de la plantación de árboles en distintos espacios de la localidad para promover el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible.

Hoy 20:07

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión Municipal de La Cañada llevó adelante una jornada de forestación que reunió a estudiantes, docentes, autoridades y vecinos con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental y fomentar el compromiso con el cuidado del entorno.

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La actividad consistió en la plantación de distintas especies vegetales en espacios estratégicos de la localidad y se desarrolló durante los turnos mañana y tarde. La propuesta contó con una amplia participación de la comunidad, reflejando el interés de las instituciones educativas y de los vecinos por contribuir a la construcción de un ambiente más saludable y sostenible.

Participaron de la iniciativa alumnos y docentes del Jardín de Infantes N° 40 "Rincón de Sueños", la Escuela Primaria N° 71 "Fray Juan Grande", el Colegio Secundario "Arcadio Suárez" y el Espacio de Primera Infancia Municipal (EPIM) "Chispita", quienes se sumaron activamente a las tareas de forestación y sensibilización ambiental.

El comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó la importancia de impulsar acciones que involucren a toda la comunidad. “Cada árbol que plantamos representa una apuesta al futuro de nuestro pueblo. Creemos que el cuidado del medio ambiente debe construirse entre todos, con compromiso, educación y participación. Por eso es tan importante que nuestros niños y jóvenes sean protagonistas de estas iniciativas”, expresó.

Asimismo, Abiakel agradeció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y el aporte de la Dirección General de Bosques, organismos que colaboraron para concretar la actividad. Además, remarcó que el trabajo conjunto con las instituciones educativas permite desarrollar políticas con impacto positivo en la calidad de vida de los vecinos.

Desde la Comisión Municipal de La Cañada señalaron que la jornada formó parte de una serie de acciones destinadas a promover el respeto por el ambiente y el desarrollo sostenible. En ese sentido, renovaron el compromiso de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan la conciencia ambiental y contribuyan a construir una comunidad cada vez más verde para las futuras generaciones.