allanamientos en Jujuy por amenazas a escuelas en San Salvador y Palpalá

La justicia de Jujuy llevó a cabo allanamientos en San Salvador y Palpalá, secuestrando dispositivos electrónicos relacionados con amenazas a escuelas.

Hoy 14:38

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) intensificó sus esfuerzos este fin de semana en la investigación sobre las amenazas que han afectado a diversas instituciones educativas en la provincia de Jujuy. A través de una serie de operativos coordinados, la justicia logró avanzar en la identificación de domicilios y elementos clave para desarticular la ola de falsas alarmas que ha generado conmoción en la comunidad educativa en las últimas semanas.

Las actuaciones más recientes tuvieron lugar este sábado en la ciudad de Palpalá. Allí, la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N° 1, bajo la conducción del Dr. Pablo de Tezanos Pinto, encabezó tres allanamientos simultáneos.

Durante los registros en la ciudad siderúrgica, el personal de la Brigada de Investigaciones procedió al secuestro de dispositivos informáticos, teléfonos celulares y otros elementos de interés que serán sometidos a peritajes técnicos.

Esta acción se suma a la realizada el pasado viernes en un domicilio de la Capital. En dicha oportunidad, la orden judicial fue emitida por la jueza de Control, Dra. María Hinojo, lo que permitió la incautación de material electrónico que ya está siendo analizado por la Agencia Provincial de Delitos Complejos.

Desde el organismo judicial, se ha señalado que estos hechos no se consideran simples bromas, ya que encuadran bajo la figura de intimidación pública. De acuerdo con el Código Penal vigente, este delito prevé penas que oscilan entre los dos y seis años de prisión.

La investigación, que cuenta con la participación de un equipo multidisciplinario de fiscales y ayudantes fiscales, incluidos los doctores Nicolás Flores, Juan Campos y Daniel Paredes, continúa en pleno desarrollo. Las autoridades buscan determinar si existe una conexión entre los distintos llamados y mensajes que provocaron las evacuaciones escolares, mientras se espera el resultado del análisis de los dispositivos secuestrados en las últimas 48 horas.