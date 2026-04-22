El Renzi renueva su cartelera con películas de terror y el preestreno de “El diablo viste a la moda 2”

Se proyectarán desde el jueves 23 hasta el martes 28 de abril.

Hoy 15:50

El Cine Teatro Municipal Renzi dio a conocer las películas que renovarán su cartelera esta semana que se proyectarán a partir del día jueves 23 hasta el martes 28 de abril, más una jornada especial de proyecciones, el miércoles 29 de abril.

En el horario de las 16, con promoción de 2x1 los días lunes y martes, seguirá en cartelera, “Súper Mario Galaxy”, película animada de aventura y comedia basada en la franquicia de videojuegos Mario de Nintendo.

En el horario de las 17:45 también con promoción 2x1 los días lunes y martes, el público podrá ver una de las mejores películas de terror sobrenatural del año, “La posesión de la momia”. La película está protagonizada por Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón y May Calamawy, y muestra cómo la joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, la familia rota se sorprende cuando ella regresa con ellos, mientras lo que debería ser una reunión alegre se convierte en una pesadilla viviente.

En el marco del Espacio INCAA, desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de abril, a las 20, se proyectará “Memorias de una madre”, película argentina de terror psicológico y horror sobrenatural. La trama sigue a Genaro, un niño adoptado que sospecha que su nueva familia está bajo el asedio de una presencia malévola y secretos siniestros en su hogar.

También como parte del Espacio INCAA, desde el jueves 23 hasta el sábado 25, a las 20, estará a disposición del público, “Instante”, un drama romántico argentino cuya trama sigue a Juan y Lucía, pacientes oncológicos que se enamoran en terapia, y a una terapeuta que redefine su vida.

En el horario de las 21:40, se proyectará “Michael: La historia de Michael Jackson”, película biográfica dirigida por Antoine Fuqua que narra la vida del "Rey del Pop", interpretado por su sobrino, Jaafar Jackson. La historia abarca desde sus inicios en los Jackson 5, su carrera en solitario, el éxito de Thriller y su compleja vida personal. El filme también aborda la férrea disciplina impuesta por su padre, Joe Jackson, y su carrera de cuatro décadas.

Por último, como se destacó al principio de la nota, el miércoles 29 de abril, el Cine Teatro Municipal Renzi tendrá una jornada especial de proyecciones que incluirá el preestreno de “El diablo viste a la moda 2”.

La cartelera de ese día será la siguiente, a las 16, con promoción 2x1, se proyectará “Súper Mario Galaxy” y, a las 17:50, “Michael: La historia de Michael Jackson”.

Por último, a las 21:45, el público podrá disfrutar de “El diablo viste a la moda 2”, comedia dramática estadounidense, dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna.

Se trata de la secuela del filme del año 2006, “The Devil Wears Prada” y cuenta con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, en sus papeles originales, junto a las incorporaciones de Justin Theroux y Kenneth Branagh.

En esta nueva trama de “El diablo viste a la moda” se explorarán los desafíos de la revista Runway en un escenario completamente cambiado: la era digital.

La revista, una vez símbolo de poder en la industria de la moda, enfrentará una inminente crisis que forzará a Miranda Priestly a buscar la ayuda de Emily Charlton, ahora una figura clave dentro de un conglomerado de lujo.